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Известного футболиста хотят дисквалифицировать за связи с мафией


фото: goal.com
Голкипера итальянского "Милана" Пепе Рейна могут дисквалифицировать из-за обвинения в связях с мафией

Об этом сообщает Football Italia.

Прокурор итальянской федерации футбола намерена добиться длительной дисквалификации для нового вратаря "Милана" Пепе Рейны за связи с неаполитанской мафией.

Испанца, который этим летом перешел из "Наполи" в "Милан", обвиняют в регулярных встречах с двумя мафиози. Сам голкипер уверяет, что думал, что упоминаемые лица являются спонсорами неаполитанского клуба.

Кроме Рейны в связях с мафией обвиняются еще двое известных итальянских футболистов - Паоло Каннаваро и Сальваторе Ароника.

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