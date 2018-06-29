Известного футболиста хотят дисквалифицировать за связи с мафией
29 июня, 2018, 11:25
Голкипера итальянского "Милана" Пепе Рейна могут дисквалифицировать из-за обвинения в связях с мафией
Об этом сообщает Football Italia.
Прокурор итальянской федерации футбола намерена добиться длительной дисквалификации для нового вратаря "Милана" Пепе Рейны за связи с неаполитанской мафией.
Испанца, который этим летом перешел из "Наполи" в "Милан", обвиняют в регулярных встречах с двумя мафиози. Сам голкипер уверяет, что думал, что упоминаемые лица являются спонсорами неаполитанского клуба.
Кроме Рейны в связях с мафией обвиняются еще двое известных итальянских футболистов - Паоло Каннаваро и Сальваторе Ароника.
- 27 июня"Милан" был дисквалифицирован на два года из еврокубков и оштрафован на 30 млн евро за нарушение правил финансового фэйр-плей.
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