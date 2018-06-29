Во Вьетнаме в результате стихийных бедствий погибли более 20 человек
29 июня, 2018, 21:16
В северном Вьетнаме в результате наводнения и оползней погибли 22 человека, 9 человек пропали без вести
Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.
"Наводнения и оползни, вызванные ливнем в выходные дни в северных горных провинциях Вьетнама, убили 22 человека, девять пропали без вести", – отмечается в сообщении.
Сообщается, что в результате оползней во Вьетнаме погибли 16 жителей провинции Лай Чау, 5 жителей провинции Ха-Джинг и один человек из провинции Куанг Нинь.
Также в агентстве отмечают, что вследствии наводнения пострадали 15 человек из провинции Лай Чау и один человек из Сон-Ла.
Из-за проливных дождей в северном Вьетнаме наблюдается большое количество наводнений и оползней.
- Напомним, в Перу из-за наводнений погибли более 70 человек.
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