В Украине из-за непогоды 204 населенных пункта остались без электричества, дома повреждены и подтоплены

29 июня, 2018, 09:46

В Украине 28-29 июня из-за грозы и порывов ветра были обесточены 204 населенных пункта в 7 областях

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в Полтавской области без электричества остались 58 населенных пунктов, в Луганской - 51 н. п., в Черновицкой - 45 н. п., в Тернопольской - 20 н. п., в Днепропетровской - 17 н. п., в Кировоградской - 11 н. п., в Запорожской - 2 н. п.

В Луганской области в городе Рубежное вследствие интенсивных осадков и порывов ветра повреждены кровли 11 жилых домов (5 пятиэтажных и 6 девятиэтажных), повалено свыше 100 деревьев.

В Ивано-Франковской области в 5 районах (Калушском, ивано-франковской области, Тлумачском, Снятовском и Долинском) вследствие сильных дождей было подтоплено 79 частных жилых домов (уровень воды 5-10 см) и 9 объектов социально-производственной сферы. По состоянию на 7:00 29 июня вода ушла, подтоплений жилых домов нет.