В Украине откроют посольство Ирландии

29 июня, 2018, 19:38

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам визита в Ирландии сообщил об открытии в Украине посольства этого государства

Об этом глава МИД написал на своей странице в Facebook.

"Визит в Ирландию запомнится многими моментами и результатами... Среди результатов поездки - договоренность об открытии в скором времени в Украине посольства Ирландии", - сообщил Климкин.

Министр добавил, что Украина и Ирландия имеют "по-настоящему историческую связь", а в самой Ирландии всегда поддерживали украинцев.

"Когда произошла Чернобыльская катастрофа, Министр иностранных дел Саймон Ковене занимался сбором средств для помощи Украине. Сегодня украинская община Ирландии много делает для защиты Украины, поддерживая наших военных и помогая ветеранам", - отметил министр.