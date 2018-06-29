В США произошла стрельба в редакции газеты, погибли 5 человек
Об этом сообщает Daily Mail.
Нападение произошло 28 июня. Стрелку также удалось ранить нескольких человек.
По словам свидетелей, злоумышленник прострелил стеклянные двери офиса, а потом начал стрелять по сотрудникам газеты. Полиции удалось обезвредить и арестовать нападавшего. AFP сообщает, что он также был вооружен дымовыми гранатами.
Представитель полиции Уильям Крамф рассказал телеканалу NBC, что нападение было целенаправленным, а вероятным мотивом была месть. Личность нападавшего установлена - это 38-летний Джаррод Рамос.
По данным телеканала, в 2012 году Рамос позвався против газеты и ее колумниста Эрика Хартли из-за статьи об уголовном деле о домогательствах, обвинив издание в клевете. Однако суд отказал в иске.
#UPDATE A man armed with a shotgun and smoke grenades bursts into a newspaper office in the US city of Annapolis, killing five people https://t.co/PtOLrS1Oza pic.twitter.com/x0wr3itUvE— AFP news agency (@AFP) 29 июня 2018 г.
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