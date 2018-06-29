В США произошла стрельба в редакции газеты, погибли 5 человек

29 июня, 2018, 07:50

В США, в городе Аннаполис (столица штата Мэриленд) мужчина с ружьем устроил стрельбу в редакции газеты Capital Gazette, в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек

Об этом сообщает Daily Mail.

Нападение произошло 28 июня. Стрелку также удалось ранить нескольких человек.

По словам свидетелей, злоумышленник прострелил стеклянные двери офиса, а потом начал стрелять по сотрудникам газеты. Полиции удалось обезвредить и арестовать нападавшего. AFP сообщает, что он также был вооружен дымовыми гранатами.

Представитель полиции Уильям Крамф рассказал телеканалу NBC, что нападение было целенаправленным, а вероятным мотивом была месть. Личность нападавшего установлена ​​- это 38-летний Джаррод Рамос.

По данным телеканала, в 2012 году Рамос позвався против газеты и ее колумниста Эрика Хартли из-за статьи об уголовном деле о домогательствах, обвинив издание в клевете. Однако суд отказал в иске.