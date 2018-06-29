 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Румынии автобус с украинскими туристами попал в ДТП: пострадали дети

В Румынии автобус с 60 украинскими туристами, 49 из которых - дети - попал в ДТП недалеко от н.п. Михаил-Когэлничану в округе Констанца, в результате аварии троих детей госпитализировали

Как сообщает местное издание Mediafax.ro со ссылкой на данные медиков, травмы получили девочки 10, 13 и 14 лет.

Остальных пассажиров автобуса, которые не нуждались в госпитализации, доставили в Михаил-Когэлничану.

Отмечается, что пассажиры возвращались в Украину из Болгарии.

 

По данным полиции, причиной аварии стали действия водителя - 52-летнего гражданина Украины, в результате чего автобус съехал с проезжей части и перевернулся. В отношении водителя ведутся следственные действия и рассматривается вопрос об открытии уголовного дела.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июня, 2018 пятница

больше новостей

29 июня, 2018 пятница

28 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать