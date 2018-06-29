В Румынии автобус с украинскими туристами попал в ДТП: пострадали дети

29 июня, 2018, 18:49

В Румынии автобус с 60 украинскими туристами, 49 из которых - дети - попал в ДТП недалеко от н.п. Михаил-Когэлничану в округе Констанца, в результате аварии троих детей госпитализировали

Как сообщает местное издание Mediafax.ro со ссылкой на данные медиков, травмы получили девочки 10, 13 и 14 лет.

Остальных пассажиров автобуса, которые не нуждались в госпитализации, доставили в Михаил-Когэлничану.

Отмечается, что пассажиры возвращались в Украину из Болгарии.

По данным полиции, причиной аварии стали действия водителя - 52-летнего гражданина Украины, в результате чего автобус съехал с проезжей части и перевернулся. В отношении водителя ведутся следственные действия и рассматривается вопрос об открытии уголовного дела.