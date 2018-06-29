В "Боруссии" рассказали о будущем Ярмоленко
29 июня, 2018, 12:56
Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк рассказал о будущем украинского футболиста Андрея Ярмоленко в дортмундском клубе
Об этом сообщает Kicker.
По словам Цорка, предложений по покупке Ярмоленко в "Боруссии" пока не поступало.
"На данный момент у нас нет ни одного предложения по трансферу Андрея Ярмоленко, которое можно было бы обсуждать", - сказал Цорк.
В этом межсезонье заинтересованность в покупке Андрея Ярмоленко проявил английский "Эвертон". Ливерпулский клуб готов выкупить украинца в "Боруссии",трансферная стоимость которого оценивается transfermarkt в 23 млн евро. Кроме того, в услугах вингера заинтересован турецкий "Фенербахче", но стамбульский клуб хочет арендовать футболиста.
- 28-летний Андрей Ярмоленко перешел в "Боруссию" с "Динамо" летом прошлого года за 25 млн евро. В различных турнирах украинец сыграл за дортмундцев 26 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи.
- После завершения прошлого сезона в немецком клубе выразили готовность продать Ярмоленко, которого новый главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр не видит в роли ключевого футболиста.
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