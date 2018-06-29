В "Боруссии" рассказали о будущем Ярмоленко

29 июня, 2018, 12:56

Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк рассказал о будущем украинского футболиста Андрея Ярмоленко в дортмундском клубе

Об этом сообщает Kicker.

По словам Цорка, предложений по покупке Ярмоленко в "Боруссии" пока не поступало.

"На данный момент у нас нет ни одного предложения по трансферу Андрея Ярмоленко, которое можно было бы обсуждать", - сказал Цорк.

В этом межсезонье заинтересованность в покупке Андрея Ярмоленко проявил английский "Эвертон". Ливерпулский клуб готов выкупить украинца в "Боруссии",трансферная стоимость которого оценивается transfermarkt в 23 млн евро. Кроме того, в услугах вингера заинтересован турецкий "Фенербахче", но стамбульский клуб хочет арендовать футболиста.