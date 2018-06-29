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В Минсоцполитики рассказали, когда определятся относительно повышения "минималки"

Правительство определится относительно возможности следующего повышения минимальной зарплаты в начале июля

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает "Радио Свобода".

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 млрд. В мае практически вышли "в ноль". По итогам июня - мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля", - сказал Рева.

Министр пояснил, что повышение "минималки" потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. По мнению министра, есть несколько вариантов, где найти необходимые средства: таможня и теневая занятость.

"Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются в отношении контрабанды на таможне. На протяжении лета мы будем принимать серьезные меры в отношении "теневой" занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей", - добавил Рева.

Чиновник отметил, что также нужно будет работать с местными органами власти относительно "справедливого перераспределения доходов от налога на доходы физических лиц", чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.

Напомним, с 1 января 2018 года минимальная зарплата в Украине составляет 3723 грн.

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