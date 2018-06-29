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В Киеве пьяный евробляхер влетел в "Таврию", а его пассажиры ограбили другого водителя

В Днепровском районе Киева водитель легковушки Opel Astra на еврономерах врезался в автомобиль ЗАЗ "Славута"

Об этом сообщают  "Вартови. Еспресо".

Происшествие случилось на проспекте Соборности. Водитель ЗАЗ рассказал, что ехал в направлении Дарницкой площади, когда увидел в зеркала заднего вида Opel, который двигался на большой скорости. За считанные секунды Opel догнал "Славуту" и ударил сзади. В результате столкновения машины разбросало по дороге. Удар был такой силы,что задняя часть "Славуты" полностью смялась в салон.

После аварии водитель ЗАЗ потерял сознание, а с Opel выбежали несколько пассажиров, которые забрали мобильный телефон водителя "Славуты" и скрылись. При этом водитель с многочисленными ушибами остался на месте до приезда "скорой", которая забрала его. Полицейский рассказал, что у него имелись признаки алкогольного опьянения. Сейчас он госпитализирован.

Водитель "Славуты" от госпитализации отказался, хотя у него была разбита голова и травмирована грудная клетка. Мужчина рассказал, что жизнь ему спасли ремни безопасности.

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