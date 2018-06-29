В Instagram Stories теперь можно добавить музыку
29 июня, 2018, 11:37
Сервис Instagram добавил в программу новую функцию: появилась возможность добавлять фоновую музыку в Stories
Об этом сервис пишет в своем блоге.
Песни можно добавлять во время съемки Stories: для этого нужно нажать на иконку под кнопкой записи. Также можно добавлять музыку при загрузке фотографий и видео.
Трек выбирается из библиотеки, которую предлагает сам Instagram. Разработчики обещают пополнять ее каждый день.
До Stories можно добавить песню с начала или вырезать нужный фрагмент.
После добавления музыки в Stories, появляется стикер с именем исполнителя и названием песни. Функция уже доступна на устройствах с iOS. Скоро функция появится для Android.
- Напомним, сервис Instagram также ввел функцию видеочата, в котором можно разговаривать с пользователями.
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