В аэропорту Львов сообщили о планах запустить рейсы во Францию и Португалию
Об этом рассказала гендиректор аэропорта Львов Татьяна Романовская, передает ЦТС.
По ее словам, выбор маршрутов базируется на анализе движения пассажиров из Львова транзитом через европейские аэропорты.
"Мы имеем статистику, кто куда из Львова летает через транзитные аэропорты. И сейчас в списке направлений, которые необходимо иметь сегодня - это аэропорты Испании и Португалии. Вот у нас уже есть Барселона и Мадрид, но спрос значительно больше, поэтому нам надо еще уговаривать какого-то лоукостера, чтобы открыть, например, Валенсию. Ну и очень нам нужен рейс на Лиссабон", - заявила Татьяна Романовская.
Также она добавила, что есть планы по расширению маршрутной сети и в направлении Франции.
"Мы ведем переговоры об открытии рейсов во Францию и договариваемся о сотрудничестве с несколькими азиатскими авиакомпаниями", - отметила гендиректор.
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