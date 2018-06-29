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Украинский боксер снимется в бойцовском телешоу в Голливуде


фото: BoxingScene
Украинец Евгений Хитров примет участие в популярном боксерском американском телешоу "Претендент"

Об этом сообщает BoxingScene.

Хитров станет одним из участников телешоу, которое было популярным на американском телевидении в 2005-2008 годах и будет перезапущенное в этом году. Новый сезон "Претендента" пройдет в среднем весе и будет транслироваться на EPIX. Съемки будут вестись на голливудских студиях MGM и Paramount в Лос-Анджелесе.

Ведущим шоу будет экс-чемпион мира в полутяжелом весе американец Андре Уорд. Тренировать боксеров известные специалисты Фредди Роуч и Назим Ричардс. Победитель турнира получит $250 тыс.

  • 29-летний Евгений Хитров в 2011 году выиграл чемпионат мира среди любителей. На профессиональном ринге провел 17 боев, одержал 16 побед и потерпел одно поражение.
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