Украинским тяжеловесам грозит дисквалификация с Олимпиады

29 июня, 2018, 15:31

Сборная Украины по тяжелой атлетике может быть дисквалифицирована с Олимпиады-2020 из-за допинга

Об этом сообщает Insidethegames.

Украина оказалась среди девяти сборных, которые были дисквалифицированы на год. Но при этом, они могли выставлять своих спортсменов на юниорский чемпионат Европы. На этих соревнованиях Игорь Обухов и Елена Шовкопляс сдали положительные допинг-пробы.

Таким образом, вместе с ранее отстраненным Александром Пелешенко украинские тяжелоатлеты сдали три положительные допинг-теста в течение года. Согласно правилам Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), это влечет за собой дисквалификацию всей сборной на два года.