Украина проиграла Турции в отборе баскетбольного ЧМ-2019
Об этом сообщает Sportarena.
Украинцы выигрывали у хозяев только в первой четверти, но уже в середине второго периода пропустили серьезный рывок, оправиться после которого не смогли.
Команда Евгения Мурзина неудачно действовала почти во всех компонентах игры. Наши баскетболисты совершали много потерь, неточных бросков, ошибались в защите и при атаках с периметра. Ловко на площадке действовал лишь защитник Сергей Гладырь.
Поражение 66:80 стало для сборной Украины вторым в отборе, первое она также понесла от Турции.
В турнирной таблице Турция, Украина и Латвия имеют по 8 очков, у Швеции - 6 пунктов. В следующий раунд попадут три лучшие команды. Следующий матч Украина проведет дома против Латвии 1 июля.
- Ранее украинского баскетболиста Святослава Михайлюка представили в качестве игрока клуба НБА - "Лос-Анджелес Лейкерс".
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