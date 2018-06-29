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Украина проиграла Турции в отборе баскетбольного ЧМ-2019


фото: fbu.ua
Сборная Украины по баскетболу уступила в гостях Турции в отборочном матче чемпионата мира-2019

Об этом сообщает Sportarena.

Украинцы выигрывали у хозяев только в первой четверти, но уже в середине второго периода пропустили серьезный рывок, оправиться после которого не смогли.

Команда Евгения Мурзина неудачно действовала почти во всех компонентах игры. Наши баскетболисты совершали много потерь, неточных бросков, ошибались в защите и при атаках с периметра. Ловко на площадке действовал лишь защитник Сергей Гладырь.

Поражение 66:80 стало для сборной Украины вторым в отборе, первое она также понесла от Турции.

В турнирной таблице Турция, Украина и Латвия имеют по 8 очков, у Швеции - 6 пунктов. В следующий раунд попадут три лучшие команды. Следующий матч Украина проведет дома против Латвии 1 июля.

 

 

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