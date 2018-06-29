У Путина признали: С посещением политзаключенных "есть затруднения"

29 июня, 2018, 18:09

Кремль признает наличие трудностей в переговорах о посещении содержащихся лиц

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Там, как и раньше, происходит довольно проблематична ситуация с синхронизацией действий двух омбудсменов. Понятно, что довольно большой дефицит взаимного доверия, но пока - полная раскоординация. Об эффективности их работы судить президентам, потому что именно они давали поручения своим подчиненным", - заявил Песков.

Он отметил при этом, что "процесс идет", и российская сторона "остается приверженной договоренностям, которые были достигнуты лидерами РФ и Украины".

"Это довольно сложный путь", - добавил Песков и заявил, что теми же вопросами об удерживаемых лицах "весьма успешно" занимается группа лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Также, по словам Пескова, "существует непонимание, почему вокруг каких-то конкретных фамилий концентрируется интерес украинской стороны и совершенно игнорируются другие лица, которые также находятся в соответствующих учреждениях на территории РФ".

Он напомнил, что у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой "были проблемы, когда она была в Киеве".

"Фактически без предварительного уведомления ее коллега (Людмила Денисова, - ред.) приехала в РФ ... Здесь главным образом - пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещений", - добавил Песков.

Напомним, с 15 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова находится в РФ, но ей не позволили встретиться ни с одним из украинских политзаключенных - в частности отказали в допуске к Олегу Сенцову, который голодает в российской колонии уже 47 день, к Роману Сущенко, Николаю Карпюку.