 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У Путина признали: С посещением политзаключенных "есть затруднения"

Кремль признает наличие трудностей в переговорах о посещении содержащихся лиц

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Там, как и раньше, происходит довольно проблематична ситуация с синхронизацией действий двух омбудсменов. Понятно, что довольно большой дефицит взаимного доверия, но пока - полная раскоординация. Об эффективности их работы судить президентам, потому что именно они давали поручения своим подчиненным", - заявил Песков.

Он отметил при этом, что "процесс идет", и российская сторона "остается приверженной договоренностям, которые были достигнуты лидерами РФ и Украины".

"Это довольно сложный путь", - добавил Песков и заявил, что теми же вопросами об удерживаемых лицах "весьма успешно" занимается группа лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Также, по словам Пескова, "существует непонимание, почему вокруг каких-то конкретных фамилий концентрируется интерес украинской стороны и совершенно игнорируются другие лица, которые также находятся в соответствующих учреждениях на территории РФ".

Он напомнил, что у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой "были проблемы, когда она была в Киеве".

"Фактически без предварительного уведомления ее коллега (Людмила Денисова, - ред.) приехала в РФ ... Здесь главным образом - пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещений", - добавил Песков.

Напомним, с 15 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова находится в РФ, но ей не позволили встретиться ни с одним из украинских политзаключенных - в частности отказали в допуске к Олегу Сенцову, который голодает в российской колонии уже 47 день, к Роману Сущенко, Николаю Карпюку.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июня, 2018 пятница

больше новостей

29 июня, 2018 пятница

28 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать