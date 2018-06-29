У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами: более 100 человек погибли
29 июня, 2018, 22:54
Около 100 мигрантов могли погибнуть после того, как их лодка перевернулась вблизи ливийского побережья, сообщил в пятницу сотрудник военно-морского флота страны
Об этом сообщает агентство DPA.
"Пока не известно, сотня ли людей утонула", - сказал пресс-секретарь ливийского военно-морского флота Айуб Касим.
"Мы все еще ждем информации об их судьбе от лодки нашего флота в этом районе", - сказал он.
Касым добавил, что еще 14 человек, находившихся в лодке, были спасены утром в пятницу.
Точное количество мигрантов на борту лодки во время инцидента пока не известно.
В последние годы Ливия стала основным транзитным маршрутом для мигрантов, которые пытаются добраться до Европы по морю.
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