The Now Now. Новый альбом от британской группы Gorillaz

29 июня, 2018, 12:29

Британцы Gorillaz выпустили шестую студийную пластинку под названием The Now Now

В альбом The Now Now вошли 11 песен. Ранее группа презентовала 5 синглов, среди которых был трек Hollywood, записанный с исполнителями Snoop Dogg и Jamie Principle, а также песня Humility с Джорджем Бенсоном.

Вместе с группой над альбомом также работали Джеймс Форд из Simian Mobile Disco и гитарист Blur Грэм Коксон.

Также к презентации альбома Gorillaz выпустили клипы на новые песни.