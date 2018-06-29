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The Now Now. Новый альбом от британской группы Gorillaz

Британцы Gorillaz выпустили шестую студийную пластинку под названием The Now Now

В альбом The Now Now вошли 11 песен. Ранее группа презентовала 5 синглов, среди которых был трек Hollywood, записанный с исполнителями Snoop Dogg и Jamie Principle, а также песня Humility с Джорджем Бенсоном.

Вместе с группой над альбомом также работали Джеймс Форд из Simian Mobile Disco и гитарист Blur Грэм Коксон.

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Также к презентации альбома Gorillaz выпустили клипы на новые песни.

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