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Синоптик рассказала, где на выходных ждать дождей и похолодания

В субботу, 30 июня, на западе и севере Украины, а также в части центральных областей и в Одесской области ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

Об этом рассказала в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Завтра в Украине ожидается сложная погода, ведь к нам перемещается циклон - он будет определять неблагоприятную погоду в западных областях, на севере, в части центральных областей, а вечером непогода дойдет также до Одесщины. Это дожди, грозы, местами сильные ливни, сильный ветер или шквалистое усиление ветра", - сказала госпожа Диденко.

На остальной территории - восток, юго-восток, большая часть юга, кроме Одесской области, и также часть центральных областей, которые ближе к востоку, - существенные осадки маловероятны.

На западе 30 июня днем осадки не прекратятся, но станут слабее, а ночью еще ожидаются сильные ливни. Существенно похолодает - до +16...+20°C.

В воскресенье, 1 июля, похолодание до +17...+22°C охватит большую часть Украины.

"Крайний восток до последнего будет удерживать жару +30°C, но 2 июля высокая тепература оттуда также пойдет", - отметила метеоролог.

В Киеве периодические дожди будут 29 и 30 июня, ожидаются грозы и порывистый до сильного ветер. Столица будет находиться под влиянием циклона. Температура 30 июня будет +22...+26°C, а в воскресенье ожидается значительное снижение температуры.

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