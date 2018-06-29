Свитолина в элегантном платье стала звездой приема в честь Уимблдона

29 июня, 2018, 09:56

Украинская теннисистка Элина Свитолина привлекла внимание элегантным платьем на приеме в честь Уимблдонского турнира

Накануне старта третьего в сезоне турнира Большого Шлема - пятая ракетка мира посетила в Лондоне торжественный прием "Теннис у Темзы". Украинка прошла по красной дорожке и привлекла к себе, едва ли не наибольшее, среди всех участниц вечеринки, внимание фотографов.

Основной раунд Уимблдонского турнира стартует 2 июля в Лондоне.