Свитолина в элегантном платье стала звездой приема в честь Уимблдона
29 июня, 2018, 09:56
Украинская теннисистка Элина Свитолина привлекла внимание элегантным платьем на приеме в честь Уимблдонского турнира
Накануне старта третьего в сезоне турнира Большого Шлема - пятая ракетка мира посетила в Лондоне торжественный прием "Теннис у Темзы". Украинка прошла по красной дорожке и привлекла к себе, едва ли не наибольшее, среди всех участниц вечеринки, внимание фотографов.
Основной раунд Уимблдонского турнира стартует 2 июля в Лондоне.
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