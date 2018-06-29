Свитолина получила первую соперницу на Уимблдоне
29 июня, 2018, 13:59
Сегодня состоялась жеребьевка Уимблдонского турнира, украинка Элина Свитолина получила первую соперницу
Об этом сообщает официальный сайт Уимблдона, на котором Украину в одиночном разряде будут представлять Сергей Стаховский, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.
Свитолина в первом раунде сыграет с Татьяной Марией из Германии. Цуренко встретится с венгеркой Тими Бабош, Козлова будет противостоять американке Дженнифер Брэйди, а Бондаренко - чешке Люции Шафаржовой.
В мужском турнире Стаховский начнет борьбу матчем с португальцем Жуаном Соузою.
- Накануне турнира Большого Шлема Элина Свитолина приняла участие в приеме в честь казнь Уимблдона.
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