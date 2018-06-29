Свитолина получила первую соперницу на Уимблдоне

29 июня, 2018, 13:59

Сегодня состоялась жеребьевка Уимблдонского турнира, украинка Элина Свитолина получила первую соперницу

Об этом сообщает официальный сайт Уимблдона, на котором Украину в одиночном разряде будут представлять Сергей Стаховский, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.

Свитолина в первом раунде сыграет с Татьяной Марией из Германии. Цуренко встретится с венгеркой Тими Бабош, Козлова будет противостоять американке Дженнифер Брэйди, а Бондаренко - чешке Люции Шафаржовой.

В мужском турнире Стаховский начнет борьбу матчем с португальцем Жуаном Соузою.