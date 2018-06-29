Стрельба в Capital Gazette: стали известны новые подробности нападения на редакцию

29 июня, 2018, 20:46

Подозреваемый в расстреле редакции Capital Gazette в Мэриленде предварительно забаррикадировал выход, чтобы сотрудники не могли сбежать

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную прокуратуру.

В полиции добавили, что обвиняемый Джаррод Рамос не сотрудничал со следствием. В доме подозреваемого обнаружили доказательства того, что нападение он планировал заранее. Он также использовал оружие, приобретенное легальным путем.

Рамоса арестовали без возможности внесения залога.

Напомним, в четверг, 28 июня, в редакции американского издания Capital Gazette произошла стрельба. Сообщается о пяти погибших.

Согласно сообщениям Рамоса в Twitter, он много лет судился с Capital Gazette по обвинению в клевете. В 2011 году мужчину судили за насилие и преследование в отношении женщины, причем Рамос признал свою вину. Однако, когда о его деле написала газета, мужчина подал в суд, называя статью клеветой. Судья стал на сторону издания.

Стрелок открыл огонь из дробовика через стеклянные двери, работники редакции пытались укрыться от пуль на полу и под столами. Через некоторое время мужчина по неизвестным причинам прекратил стрельбу.

Следователи предполагают, что Рамос находился в здании редакции некоторое время перед тем, как начать атаку.