Стало известно, когда украинец дебютирует в легендарном клубе НБА

29 июня, 2018, 11:55

Украинец Святослав Михайлюк узнал дату своего дебюта в "Лос-Анджелес Лейкерс"

Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Михайлюк попал в заявку команды на Летнюю лигу НБА. 2 июля клуб из Лос-Анджелеса начнет подготовку к регулярному чемпионату и выступит в традиционном предсезонном турнире. Начнется он с California Classics, где "Лейкерс" будут противостоять "Сакраменто", "Майами" и "Голден Стейт". Все поединки пройдут в Сакраменто. После этого команда отправится в Лас-Вегас, где сыграет против "Филадельфии", "Чикаго"и "Нью-Йорке".