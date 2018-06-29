Стало известно, когда украинец дебютирует в легендарном клубе НБА
29 июня, 2018, 11:55
Украинец Святослав Михайлюк узнал дату своего дебюта в "Лос-Анджелес Лейкерс"
Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.
Михайлюк попал в заявку команды на Летнюю лигу НБА. 2 июля клуб из Лос-Анджелеса начнет подготовку к регулярному чемпионату и выступит в традиционном предсезонном турнире. Начнется он с California Classics, где "Лейкерс" будут противостоять "Сакраменто", "Майами" и "Голден Стейт". Все поединки пройдут в Сакраменто. После этого команда отправится в Лас-Вегас, где сыграет против "Филадельфии", "Чикаго"и "Нью-Йорке".
- 21-летний Святослав Михайлюк в июне был выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфте. Украинца уже официально презентовали в клубе НБА.
- "Лейкерс" является одним из самых титулованных клубов НБА и становился чемпионом 16 раз, последний - в 2010 году.
- Вместе с именитым клубом чемпионство в НБА дважды выигрывал украинский баскетболист Станислав Медведенко.
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