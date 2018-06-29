S&P повысило долгосрочные рейтинги Украины
29 июня, 2018, 22:12
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги Украины по национальной шкале с "uaBBB-" до "uaBBB" в связи с пересмотром критериев оценки
Об этом говорится в сообщении агентства, передает УНИАН.
"Наши рейтинги Украины по международной шкале, а также рейтинги выпусков долговых обязательств этой страны по международной шкале не затронуты данным рейтинговым действием", - отмечается в сообщении.
S&P напоминает, что его кредитный рейтинг по национальной шкале - это мнение агентства о кредитоспособности эмитента или долгового инструмента относительно других эмитентов и обязательств данной страны. Целью является обеспечение большего ранжирования кредитного риска внутри страны.
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