Россия выступила против права Организации по запрещению химического оружия называть виновных в химических атаках
Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает Deutsche Welle.
По словам Рябкова, решение экстренной сессии ОЗХЗ в Гааге является "серьезным ударом" по Конвенции о запрещении химического оружия.
Накануне участники экстренной сессии ОЗХЗ большинством голосов поддержали инициативу Великобритании о расширении полномочий этой организации. Они приняли резолюцию, которая позволяет ОЗХЗ называть виновных в применении химического оружия.
МИД России назвал "нелегитимным" предложенный Лондоном проект.
"Великобритания и солидарны с ней страны пошли на откровенный подлог, циничную подмену истинных целей и задач Конвенции", - говорится в заявлении МИД России.
Эксперты ОЗХЗ сейчас ведут расследование апрельской химической атаки в сирийском городе Дума, в результате которой погибли десятки людей. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция в ответ на сообщение о вероятной хіматаку нанесли удары по объектам в Сирии, связанных с химическим оружием.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- Великобритания заявила, что Скрипалей отравили российским военным ядом "Новичок". Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии.
- В Британии заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля и нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
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