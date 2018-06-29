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Россия выступила против права Организации по запрещению химического оружия называть виновных в химических атаках

Россия отказывается признавать расширение полномочий Организации по запрещению химического оружия относительно права называть виновных в химических атаках

Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает Deutsche Welle.

По словам Рябкова, решение экстренной сессии ОЗХЗ в Гааге является "серьезным ударом" по Конвенции о запрещении химического оружия.

Накануне участники экстренной сессии ОЗХЗ большинством голосов поддержали инициативу Великобритании о расширении полномочий этой организации. Они приняли резолюцию, которая позволяет ОЗХЗ называть виновных в применении химического оружия.

МИД России назвал "нелегитимным" предложенный Лондоном проект.

"Великобритания и солидарны с ней страны пошли на откровенный подлог, циничную подмену истинных целей и задач Конвенции", - говорится в заявлении МИД России.

Эксперты ОЗХЗ сейчас ведут расследование апрельской химической атаки в сирийском городе Дума, в результате которой погибли десятки людей. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция в ответ на сообщение о вероятной хіматаку нанесли удары по объектам в Сирии, связанных с химическим оружием.

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