Россия предоставила справку, что Сенцов является гражданином Украины, - Денисова

29 июня, 2018, 14:58

Россия признает Олега Сенцова гражданином Украины, о чем говорится в соответствующей справке о его отправке в колонию. При этом ни одного документа про российское гражданства Сенцова в настоящее время не существует

Об этом заявила на пресс-конференции уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Еспресо.TV.

"РФ, безусловно, признает, что Сенцов является гражданином Украины. У меня в руках есть справка, согласно которой в Лабытнанги в колонию №8 доставили гражданина республики Украина Сенцова Олега Геннадиевича и в личном деле паспорт, который выдан в Украине, есть номер и дата. И поэтому ни одного документа, который бы подтверждал, что Олег Сенцов является гражданином РФ, на сегодня нет. Нам никто не мог предоставить ни копию этого документа, паспорта, что он российский гражданин, ни его номера. Вообще этого документа не существует. Поэтому он гражданин Украины", - сказала Денисова.