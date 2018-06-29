Россия предоставила справку, что Сенцов является гражданином Украины, - Денисова
Об этом заявила на пресс-конференции уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Еспресо.TV.
"РФ, безусловно, признает, что Сенцов является гражданином Украины. У меня в руках есть справка, согласно которой в Лабытнанги в колонию №8 доставили гражданина республики Украина Сенцова Олега Геннадиевича и в личном деле паспорт, который выдан в Украине, есть номер и дата. И поэтому ни одного документа, который бы подтверждал, что Олег Сенцов является гражданином РФ, на сегодня нет. Нам никто не мог предоставить ни копию этого документа, паспорта, что он российский гражданин, ни его номера. Вообще этого документа не существует. Поэтому он гражданин Украины", - сказала Денисова.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают почки.
- Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд официально попросил президента России Владимира Путина помиловать незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. У Путина отказали генсеку Совета Европы.
- ПАСЕ приняла резолюцию с требованием к России освободить Сенцова и других украинских политзаключенных.
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