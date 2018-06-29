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РФ использует Северный поток-2 для политического давления на ЕС, - Парубий

Кремль продвигает проект газопровода Северный поток-2 для политического давления на Европейский Союз и распространения коррупционных схем

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, военная составляющая является лишь одной из составляющих войны, которую ведет Россия ради восстановления своего влияния на геополитическое пространство, на которое раньше имел влияние СССР.

Во время Международной конференции по вопросам международной безопасности, связанных с российской агрессией, которая состоялась в США, Парубий назвал не менее важной информационную составляющую агрессии, экономическую, гуманитарную, а также энергетическую составляющую.

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"Дважды, в самые морозы, Российская Федерация отключала газоснабжение Украины, требуя политических влияний на ситуацию в нашей стране", - отметил Парубий.

Председатель ВРУ также добавил, что газ является для России механизмом политического влияния и источником большой коррупции.

По информации Парубия, украинские военные эксперты убеждены, что остановка украинской газотранспортной системы существенно повысит риски новых полномасштабных атак российской армии на Украину.

В конференции также участвовали представители Польши, Молдовы, Литвы и Грузии.

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