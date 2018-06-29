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О сексе, любви и смерти: первый тизер мультсериала "Разочарование" от автора "Симпсонов"

Стримминговый ресурс Netflix представил тизер мультсериала "Разочарование", который создает автор "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтт Грейнинг

Ролик появился на YouTube-канале.

События в ленте разворачиваются в королевстве Дримлэнд. Здесь живут главные герои - молодая пьющая принцесса Бин, ее склонен к интригам приятель-эль Єльфо и личный демон Люси

"Мультсериал "Разочарование" будет о жизни и смерти, любви и сексе и о том, как продолжать смеяться в мире, полном страданий и идиотов, - несмотря на то, что говорят взрослые, волшебники и другие козлы", - рассказал автор проекта.

Главных героев озвучат актеры и комики Эбби Джейкобсон, Нат Факсон и Эрик Андре.

Презентовать мультсериал планируют 17 августа.
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