О сексе, любви и смерти: первый тизер мультсериала "Разочарование" от автора "Симпсонов"
29 июня, 2018, 11:15
Стримминговый ресурс Netflix представил тизер мультсериала "Разочарование", который создает автор "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтт Грейнинг
Ролик появился на YouTube-канале.
События в ленте разворачиваются в королевстве Дримлэнд. Здесь живут главные герои - молодая пьющая принцесса Бин, ее склонен к интригам приятель-эль Єльфо и личный демон Люси
"Мультсериал "Разочарование" будет о жизни и смерти, любви и сексе и о том, как продолжать смеяться в мире, полном страданий и идиотов, - несмотря на то, что говорят взрослые, волшебники и другие козлы", - рассказал автор проекта.
Главных героев озвучат актеры и комики Эбби Джейкобсон, Нат Факсон и Эрик Андре.
Презентовать мультсериал планируют 17 августа.
- Ранее сообщалось, что сериал "Разочарование" будет состоять как минимум из двух сезонов по десять серий каждый.
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