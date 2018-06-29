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Не так покрасили: со стадиона "Тоттенхема" выбросят 15 тыс. сидений


фото: The Sun
На новом стадионе "Тоттенхема" в Лондоне демонтируют 15 тыс. сидений, которые неправильно покрасили

Об этом сообщает The Sun.

Около 15 тыс сидений, установленных на новом стадионе "Тоттенхема" были неправильно окрашены. Подрядчик забыл добавить в краску специальный пигмент, который защищает сидения от выгорания на солнце. Без него кресла сохраняют свой вид только несколько месяцев эксплуатации.

Кресла будут демонтированы и заново перекрашены. Подрядчик пообещал, что будет работать круглосуточно, чтобы успеть до контрольных предсезонных матчей "Тоттенхема", назначенных на август.

  • Новый ультрасовременный стадион стоил лондонскому клубу 1 млрд фунтов, арена будет вмещать 62 тысячи зрителей.
  • Один из конкурентов "Тоттенхема" по чемпионату Англии - "Манчестер Юнайтед" хочет купить у "Реала" полузащитника Тони Крооса, за которого мадридцы хотят получить 500 млн евро.
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