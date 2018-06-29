Не так покрасили: со стадиона "Тоттенхема" выбросят 15 тыс. сидений

29 июня, 2018, 16:28

На новом стадионе "Тоттенхема" в Лондоне демонтируют 15 тыс. сидений, которые неправильно покрасили

Об этом сообщает The Sun.

Около 15 тыс сидений, установленных на новом стадионе "Тоттенхема" были неправильно окрашены. Подрядчик забыл добавить в краску специальный пигмент, который защищает сидения от выгорания на солнце. Без него кресла сохраняют свой вид только несколько месяцев эксплуатации.

Кресла будут демонтированы и заново перекрашены. Подрядчик пообещал, что будет работать круглосуточно, чтобы успеть до контрольных предсезонных матчей "Тоттенхема", назначенных на август.