Не так покрасили: со стадиона "Тоттенхема" выбросят 15 тыс. сидений
29 июня, 2018, 16:28
На новом стадионе "Тоттенхема" в Лондоне демонтируют 15 тыс. сидений, которые неправильно покрасили
Об этом сообщает The Sun.
Около 15 тыс сидений, установленных на новом стадионе "Тоттенхема" были неправильно окрашены. Подрядчик забыл добавить в краску специальный пигмент, который защищает сидения от выгорания на солнце. Без него кресла сохраняют свой вид только несколько месяцев эксплуатации.
Кресла будут демонтированы и заново перекрашены. Подрядчик пообещал, что будет работать круглосуточно, чтобы успеть до контрольных предсезонных матчей "Тоттенхема", назначенных на август.
- Новый ультрасовременный стадион стоил лондонскому клубу 1 млрд фунтов, арена будет вмещать 62 тысячи зрителей.
- Один из конкурентов "Тоттенхема" по чемпионату Англии - "Манчестер Юнайтед" хочет купить у "Реала" полузащитника Тони Крооса, за которого мадридцы хотят получить 500 млн евро.
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