На спутнике Сатурна нашли органические молекулы, которые означают возможность жизни
Об этом пишет журнал Nature.
По данным с космической станции "Кассини", в шлейфах гейзеров Энцелада есть крупные органические молекулы. Они считаются неотъемлемой частью любого живого организма.
В 2011 году в NASA Энцелад называли наиболее пригодным для зарождения жизни после Земли.
Нынешняя находка может стать подтверждением этому, но ученые пока не делают точных выводов. Ученые планируют отправить на спутник Сатурна новый исследовательский аппарат. Он сможет исследовать небесное тело более подробно.
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Ранее NASA объявило о том, что под слоем льда, на океанском дне есть геотермальные источники, температура которых выше 20 градусов по Цельсию. Подобные источников на Земле, они могут быть местом для жизни микробов. Поэтому Энцелад имеет все необходимые компоненты жизни.
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