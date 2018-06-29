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Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На спутнике Сатурна нашли органические молекулы, которые означают возможность жизни

Ученые нашли сложную органику на Энцеладе и предполагают, что здесь возможна жизнь

Об этом пишет журнал Nature.

По данным с космической станции "Кассини", в шлейфах гейзеров Энцелада есть крупные органические молекулы. Они считаются неотъемлемой частью любого живого организма.

В 2011 году в NASA Энцелад называли наиболее пригодным для зарождения жизни после Земли.

Нынешняя находка может стать подтверждением этому, но ученые пока не делают точных выводов. Ученые планируют отправить на спутник Сатурна новый исследовательский аппарат. Он сможет исследовать небесное тело более подробно.

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