На месте убийства Немцова напротив Кремля вывесили плакат в поддержку Сенцова

29 июня, 2018, 10:12

В Москве на Большом Москворецком мосту напротив Кремля поздно вечером 28 июня вывесили надпись Sentsov в поддержку незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщила в Twitter депутат Тимирязевського округа Москвы Юлия Галямина.

Плакат вывесили активисты и муниципальные депутаты в Москве Он состоял из отдельных плакатов, на каждом из которых была написана одна буква фамилии.

"Вместе с мундепами и активистами вывесили такой плакат", - написала Галямина, добавив фотографию.

Депутат не уточнила, насколько длительной была акция и как долго на мосту висела надпись в поддержку политзаключенного.

Большой Москворецкий мост - место, где 27 февраля 2015 года убили российского оппозиционного политика Бориса Немцова, который жестко критиковал Владимира Путина.