 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На месте убийства Немцова напротив Кремля вывесили плакат в поддержку Сенцова

В Москве на Большом Москворецком мосту напротив Кремля поздно вечером 28 июня вывесили надпись Sentsov в поддержку незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщила в Twitter депутат Тимирязевського округа Москвы Юлия Галямина.

Плакат вывесили активисты и муниципальные депутаты в Москве Он состоял из отдельных плакатов, на каждом из которых была написана одна буква фамилии.

"Вместе с мундепами и активистами вывесили такой плакат", - написала Галямина, добавив фотографию.

Депутат не уточнила, насколько длительной была акция и как долго на мосту висела надпись в поддержку политзаключенного.

Большой Москворецкий мост - место, где 27 февраля 2015 года убили российского оппозиционного политика Бориса Немцова, который жестко критиковал Владимира Путина.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июня, 2018 пятница

28 июня, 2018 четверг

больше новостей

29 июня, 2018 пятница

28 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать