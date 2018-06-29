На месте убийства Немцова напротив Кремля вывесили плакат в поддержку Сенцова
29 июня, 2018, 10:12
В Москве на Большом Москворецком мосту напротив Кремля поздно вечером 28 июня вывесили надпись Sentsov в поддержку незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова
Об этом сообщила в Twitter депутат Тимирязевського округа Москвы Юлия Галямина.
Плакат вывесили активисты и муниципальные депутаты в Москве Он состоял из отдельных плакатов, на каждом из которых была написана одна буква фамилии.
"Вместе с мундепами и активистами вывесили такой плакат", - написала Галямина, добавив фотографию.
Депутат не уточнила, насколько длительной была акция и как долго на мосту висела надпись в поддержку политзаключенного.
Большой Москворецкий мост - место, где 27 февраля 2015 года убили российского оппозиционного политика Бориса Немцова, который жестко критиковал Владимира Путина.
Вместе с мундепами и активистами повесила такой плакат pic.twitter.com/jQXHuBE8Xp— Юлия Галямина (@galiamina) 28 июня 2018 г.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают почки.
- Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд официально попросил президента России Владимира Путина помиловать незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. У Путина отказали генсеку Совета Европы.
- ПАСЕ приняла резолюцию с требованием к России освободить Сенцова и других украинских политзаключенных.
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