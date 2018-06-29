 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донбассе за день один украинский боец ранен, боевики били из танков и минометов

В течение дня, 29 июня, с 7 до 18 часов продолжались вооруженные провокации боевиков против подразделений Объединенных сил на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, 5 раз из запрещенного Минскими договоренностями оружия. На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов, а по защитникам Новотошковского отработал вражеский танк. Это грубое нарушение режима прекращения огня задокументировано и материалы переданы в международные организации. Потерь среди личного состава на этом направлении нет”, - говорится в сообщении.

В течение дня на горловском направлении было жарко. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня украинские защитники открывали огонь имеющимися огневыми средствами. Однако вследствие активных боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение.

На донецком направлении противник вел беспокоящий огонь по защитникам Марьинки и Песков из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

На мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединское, Широкино и Водяное, где враг применял против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие, а позиции Объединенных сил возле Бердянского боевики российских оккупационных войск проверили на прочность 120-мм минометной миной. Среди украинских военнослужащих на этом направлении потерь нет.

Потери врага уточняются.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июня, 2018 пятница

больше новостей

29 июня, 2018 пятница

28 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать