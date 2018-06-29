На Донбассе за день один украинский боец ранен, боевики били из танков и минометов

29 июня, 2018, 20:59

В течение дня, 29 июня, с 7 до 18 часов продолжались вооруженные провокации боевиков против подразделений Объединенных сил на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, 5 раз из запрещенного Минскими договоренностями оружия. На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов, а по защитникам Новотошковского отработал вражеский танк. Это грубое нарушение режима прекращения огня задокументировано и материалы переданы в международные организации. Потерь среди личного состава на этом направлении нет”, - говорится в сообщении.

В течение дня на горловском направлении было жарко. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня украинские защитники открывали огонь имеющимися огневыми средствами. Однако вследствие активных боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение.

На донецком направлении противник вел беспокоящий огонь по защитникам Марьинки и Песков из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

На мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединское, Широкино и Водяное, где враг применял против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие, а позиции Объединенных сил возле Бердянского боевики российских оккупационных войск проверили на прочность 120-мм минометной миной. Среди украинских военнослужащих на этом направлении потерь нет.

Потери врага уточняются.