На Донбассе погибли четверо украинских военных, еще двое ранены. Потери россиян - 17 боевиков

29 июня, 2018, 08:21

В течение суток 28 июня российские боевики на Донбассе 28 раз обстреляли позиции украинских военных, при этом 9 раз - из тяжелого вооружения

Об этом сообщает пресс-цент Операции объединенных сил.

На луганском направлении террористы проявляли активность в ночное время и били по защитникам Новотошковского из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП. В районе Светлодарской дуги из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял позиции возле Светлодарска и Новозвановки. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, еще один ранен.

В районе населенного пункта Южное на Горловском направлении оккупанты активно применяли минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огнем из которых прикрывали работу снайпера и диверсионной группы. Огнем в ответ силам ООС удалось стабилизировать ситуацию, однако двое защитников Украины погибли. На этом же направлении в результате вражеского обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранение защитник Луганского.

На донецком направлении захватчики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции возле Марьинки, Верхнеторецкого и Авдеевки. Один из защитников результате обстрелов Авдеевки погиб.

На мариупольском направлении российские наемники били из оружия, которое должно быть отведено на определенное Минскими договоренностями расстояние. Так, по защитникам Павлополя террористы применили 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы. Также враг обстрелял позиции в районе Водяного, Лебединского, Гнутового, Новотроицкого и Широкино. Потерь среди личного состава Объединенных сил на этом направлении нет.

По уточненным данным разведки, потери оккупантов составили 17 боевиков - 9 погибшими и 8 ранеными.