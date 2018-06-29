На данный момент к властям России поступило две просьбы о помиловании Сенцова, - адвокат

29 июня, 2018, 22:28

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова — Дмитрий Динзе — сообщил, что в настоящее время к властям России поступило две просьбы о помиловании Сенцова

Об этом сообщает Громадське.

Однако, он не стал раскрывать лица просителей.

"Как минимум два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию довели (на анонимных условиях, — ред.). Я считаю, что это должны будут озвучить те люди, которые это сделали. Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И есть тут одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу этого озвучить", — заявил Динзе.

Он пояснил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. По его словам, это может быть определенный человек, которому небезразлична судьба Сенцова.

"Это могут быть и люди из-за границы и должностные лица. Ограничений относительно ходатайства о помиловании нет", — подчеркнул адвокат.