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На данный момент к властям России поступило две просьбы о помиловании Сенцова, - адвокат

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова — Дмитрий Динзе — сообщил, что в настоящее время к властям России поступило две просьбы о помиловании Сенцова

Об этом сообщает Громадське.

Однако, он не стал раскрывать лица просителей.

"Как минимум два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию довели (на анонимных условиях, — ред.). Я считаю, что это должны будут озвучить те люди, которые это сделали. Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И есть тут одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу этого озвучить", — заявил Динзе.

Он пояснил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. По его словам, это может быть определенный человек, которому небезразлична судьба Сенцова.

"Это могут быть и люди из-за границы и должностные лица. Ограничений относительно ходатайства о помиловании нет", — подчеркнул адвокат.

  • Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у России нет ни одного документа, который бы подтверждал российское гражданство политзаключенного Олега Сенцова.
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