МЮ охотится на футболиста за 500 млн евро

29 июня, 2018, 14:29

"Манчестер Юнайтед" хочет купить немецкого футболиста Тони Крооса, за которого "Реал" хочет полмиллиарда евро

Об этом сообщает As.

Крооса хочет видеть в своей команде главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Португалец требует купить 28-летнего игрока сборной Германии этим летом а в английском клубе готовы выделить на трансфер большую сумму.

Правда, "Реал" не заинтересован в продаже одного из своих лидеров, контракт с которым рассчитан до 2022 года. Если мадридцы не МЮ пойдут на встречу, то манкунианцам останется только использовать опцию выкупа Крооса, прописанную в его соглашении с "Реалом" и заплатить 500 млн евро.