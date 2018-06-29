МЮ охотится на футболиста за 500 млн евро
29 июня, 2018, 14:29
"Манчестер Юнайтед" хочет купить немецкого футболиста Тони Крооса, за которого "Реал" хочет полмиллиарда евро
Об этом сообщает As.
Крооса хочет видеть в своей команде главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Португалец требует купить 28-летнего игрока сборной Германии этим летом а в английском клубе готовы выделить на трансфер большую сумму.
Правда, "Реал" не заинтересован в продаже одного из своих лидеров, контракт с которым рассчитан до 2022 года. Если мадридцы не МЮ пойдут на встречу, то манкунианцам останется только использовать опцию выкупа Крооса, прописанную в его соглашении с "Реалом" и заплатить 500 млн евро.
- Этим летом "Реал" также может оставить Криштиану Роналду, который уговорил мадридский клуб снизить отступные за свой продажа с 1 млрд евро до 120 млн евро.
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