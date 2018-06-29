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Макрон: РФ должна соблюдать "Минск"

У Евросоюза нет агрессивной политики в отношении РФ, но он не должен забывать о защите интересов своих членов и о событиях, связанных с Украиной

Об этом 29 июня на пресс-конференции в Брюсселе заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет "Интерфакс-Украина".

"...У ЕС нет агрессивной политики в отношении России. Более того, у ЕС есть желание выстраивать долгосрочные стратегические отношения с соседями. Я сам приезжал с подобным посланием в Санкт-Петербург несколько недель назад", - сообщил президент Франции.

Как уточнил журналист телеканала Channel 4, в интервью его телеканалу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания, несмотря на план выхода из ЕС, агрессивно продвигает в ЕС антироссийскую политику.

Макрон в свою очередь отметил: "Мы не можем игнорировать то, что произошло, не можем игнорировать вопросы коллективной безопасности, проблемы, связанные с Украиной, которые до сих пор не решены".

"Мы не можем забывать и о наших собственных обязательства в рамках Минских договоренностей. Этих договоренностей должны придерживаться все стороны. С нашей стороны было бы безответственным и непоследовательным решить, что, поскольку время идет, а сдвигов нет, то можно забыть о наших принципах и о защите интересов некоторых членов ЕС - в частности, речь идет о странах Балтии и некоторых других", - добавил Макрон.

"Вот, что движет политикой ЕС в отношении России. Других факторов нет", - подытожил президент Франции.

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