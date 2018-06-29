Лидеры ЕС договорились относительно миграционной политики

29 июня, 2018, 15:48

После более 10 часов переговоров и попытки Италии заблокировать решение лидеры ЕС достигли договоренности по миграции на саммите в Брюсселе

Об этом говорится в выводах, принятых Европейским Советом на заседании в Брюсселе в пятницу.

Италия, к берегам которой прибывает большое количество мигрантов из Северной Африки, угрожала заблокировать решение лидеров, если ее требования не будут выполнены.

После завершения переговоров, которые длились чуть не до утра пятницы, лидеры ЕС договорились создать центры для мигрантов в тех странах, которые на это добровольно согласятся.

В этих центрах Евросоюз определит, кто из мигрантов действительно нуждается в политическом убежище, а кто является экономическим беженцем, а поэтому должен быть возвращен в страну происхождения.

Пока не известно, какие страны согласились разместить такие центры. Из этих стран беженцев будут распределять в другие государства ЕС, которые добровольно согласятся их принять.

Решение саммита также предусматривает усиление внешних границ Европейского Союза, в частности, путем усиления Европейской пограничной службы Frontex.

Читайте также: Как вопросы миграции раскалывает правительство Германии и европейское единство

ЕС согласовал создание так называемых платформ высадки мигрантов за пределами ЕС, направленных на борьбу с контрабандистами, которые зарабатывают на нелегальной перевозке мигрантов через Средиземное море.

Кроме того, ЕС согласился увеличить финансирование для Турции, с которой блок имеет соглашение о сдерживании потоков беженцев, и выделять больше средств для стран Северной Африки.

Также государства ЕС согласились, что страны-члены должны принимать все меры, чтобы предотвратить "вторичную миграцию" - процесс, при котором искатели убежища, зарегистрированные в одном государстве ЕС, путешествующие в другое.