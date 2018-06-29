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Kozak System рассказали, почему стоит ехать в Карпаты на фестиваль Sounds of Carpatia

В рамках Форума Via Carpatia в Криворивне продолжается второй день фестиваля Sounds of Carpatia, хедлайнером которого является украинская группа Kozak System

Об этом говорится в эфире Еспресо.TV.

Украинская группа Kozak System стал одним из хедлайнеров фестиваля Sounds of Carpatia. Во время подготовки к концерту лидер группы Иван Леньо поделился впечатлениями от Карпат и музыкальной сцены.

"Криворивня — это сердце Карпат. Эти горы притягивают. И недаром фестиваль проходит именно здесь: Криворивня должна восстановить свой статус интеллектуальной столицы, ведь когда-то, в исторические времена, сюда приезжали поэты, писатели, художники. Именно здесь был некий интеллектуальный круг интеллектуальных людей, которые вдохновлялись Карпатами, а потом, возвращаясь домой, писали под впечатлением", - говорит фронтмен Kozak System.

Певец считает, что Криворивня - это уникальное место. Именно поэтому его нужно беречь: не вырубать леса, сохранять традиции и продолжать обучать старинным ремеслам других. А главное, каждому стоит наслаждаться жизнью здесь.

"Если вы еще не были в Карпатах, обязательно приезжайте, попробуйте местную кухню, посмотрите на ремесла, подышите чистым воздухом, искупайтесь в реке!" - добавил лидер бэнда.

Группа Kozak System выступит сегодня на Фестивале в 20:30 с программой, которую они представляют на фестивалях Украины и Европы.

Кроме Kozak System, в сегодняшней программе Фестиваля — выступления Иванки Червинской и Игоря Закуса с "Джазовыми частушками", концертная программа от польской группы Taraka, а также современная электронная музыка от DJ o'skrypka.

Трансляцию фестиваля можно смотреть на Facebook-странице телеканала "Еспресо".

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