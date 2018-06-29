Кольченко требует встречи с омбудсменом Денисовой и украинским консулом
Об этом говорится в написанном со слов Кольченко его адвокатом письме, обнародованному в Facebook на русском правозащитницей Татьяной Щур.
"Во время встречи с адвокатом мной написано заявление на имя начальника исправительной колонии №6 Гордова Д. М. о встрече с консулом Украины в. Екатеринбурге Закраявским Г. И. и уполномоченным по правам человека Украины Денисовой Л. Л., которая будет передана мной через администрацию начальнику колонии ", - написал Кольченко.
Кольченко отметил, что администрация считает его гражданином России, а в личном деле есть российский паспорт на его имя, однако он не расписывался в получении этого документа, поскольку считает себя гражданином Украины.
При этом в тексте судебного приговора не отрицается украинское гражданство Кольченко.
- Напомним, в конце мая Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку другого украинского политзаключенного - Олега Сенцова. Позже он был вынужден прервать голодовку из-за значительного ухудшения здоровья и опасности для жизни.
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