Кольченко требует встречи с омбудсменом Денисовой и украинским консулом

29 июня, 2018, 14:09

Незаконно заключенный в России украинец Александр Кольченко написал заявление руководству колонии о встрече с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой и украинским консулом

Об этом говорится в написанном со слов Кольченко его адвокатом письме, обнародованному в Facebook на русском правозащитницей Татьяной Щур.

"Во время встречи с адвокатом мной написано заявление на имя начальника исправительной колонии №6 Гордова Д. М. о встрече с консулом Украины в. Екатеринбурге Закраявским Г. И. и уполномоченным по правам человека Украины Денисовой Л. Л., которая будет передана мной через администрацию начальнику колонии ", - написал Кольченко.

Кольченко отметил, что администрация считает его гражданином России, а в личном деле есть российский паспорт на его имя, однако он не расписывался в получении этого документа, поскольку считает себя гражданином Украины.

При этом в тексте судебного приговора не отрицается украинское гражданство Кольченко.