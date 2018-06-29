 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кольченко требует встречи с омбудсменом Денисовой и украинским консулом

Незаконно заключенный в России украинец Александр Кольченко написал заявление руководству колонии о встрече с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой и украинским консулом

Об этом говорится в написанном со слов Кольченко его адвокатом письме, обнародованному в Facebook на русском правозащитницей Татьяной Щур.

"Во время встречи с адвокатом мной написано заявление на имя начальника исправительной колонии №6 Гордова Д. М. о встрече с консулом Украины в. Екатеринбурге Закраявским Г. И. и уполномоченным по правам человека Украины Денисовой Л. Л., которая будет передана мной через администрацию начальнику колонии ", - написал Кольченко.

Кольченко отметил, что администрация считает его гражданином России, а в личном деле есть российский паспорт на его имя, однако он не расписывался в получении этого документа, поскольку считает себя гражданином Украины.

При этом в тексте судебного приговора не отрицается украинское гражданство Кольченко.

  • Напомним, в конце мая Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку другого украинского политзаключенного - Олега Сенцова. Позже он был вынужден прервать голодовку из-за значительного ухудшения здоровья и опасности для жизни.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июня, 2018 пятница

больше новостей

29 июня, 2018 пятница

28 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать