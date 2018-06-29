Кофе может заменить инъекции инсулина для диабетиков. Как это возможно

29 июня, 2018, 14:11

Чашечка кофе после приема пищи может помогать держать уровень сахара в крови

Об этом пишет онлайн-издание Nature.

Ученые из Швейцарской высшей технической школы разработали технологию, которая это будет позволять делать. Исследователи захотели найти альтернативу инъекциям инсулина, которые люди с диабетом должны делать регулярно. Так они держат уровень глюкозы в крови в норме.

Им удалось создать специальный имплантат: он состоит из клеток, которые создали на основе тканей человеческой почки, и рецептора, который вызывает высвобождение инсулина.

При попадании кофеина в организм имплантат высвобождать инсулин.

Ученые встроили его в 10 мышей, которые имеют диабет ІІ типа, и начали давать им кофе вместе с едой. После этого исследователи сделали мышам анализы на уровень сахара в крови. Оказалось, кофе и имплантата достаточно, чтобы уровень сахара был в норме.

Подобные имплантаты для людей могут появиться на рынке примерно за 10 лет.