Кофе может заменить инъекции инсулина для диабетиков. Как это возможно
Об этом пишет онлайн-издание Nature.
Ученые из Швейцарской высшей технической школы разработали технологию, которая это будет позволять делать. Исследователи захотели найти альтернативу инъекциям инсулина, которые люди с диабетом должны делать регулярно. Так они держат уровень глюкозы в крови в норме.
Им удалось создать специальный имплантат: он состоит из клеток, которые создали на основе тканей человеческой почки, и рецептора, который вызывает высвобождение инсулина.
При попадании кофеина в организм имплантат высвобождать инсулин.
Ученые встроили его в 10 мышей, которые имеют диабет ІІ типа, и начали давать им кофе вместе с едой. После этого исследователи сделали мышам анализы на уровень сахара в крови. Оказалось, кофе и имплантата достаточно, чтобы уровень сахара был в норме.
Подобные имплантаты для людей могут появиться на рынке примерно за 10 лет.
- Ранее глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что на день рекомендуется потреблять не больше 400 мг кофеина, а добавление к напитку большого количества сливок и сахара увеличивает жирность напитка, что уменьшает его пользу.
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