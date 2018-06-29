Художник Бэнкси нарисовал новые граффити к 50-летию студенческих протестов в Париже
Фото граффити он опубликовал в соцсети Instagram.
В Париже начали появляться таинственные граффити в разных частях города. Работы не были подписанными, поэтому разгадать имя автора не удавалось. Однако впоследствии Бэнкси признался, что эти граффити написал он. Так художник хотел напомнить о студенческих протестах во Франции в 1968 году, известные как "красный май".
Один из новых рисунков появился на стене возле Национального центра музея и искусств Жоржа Помпиду. Другой заметили в районе Сорбонского университета. Один из рисунков - это автопортрет в маске крысы, который держит нож для вырезания трафаретных шаблонов.
Художнику приписали еще три граффити в Париже.
Один из них нарисовали рядом с закрытым убежищем для беженцев на севере Парижа. На нем изображена темнокожая девочка с трафаретом, а рядом разбросан спальный мешок и плюшевый мишка. Она с помощью трафарета и розовой краски обрисовывает на стене свастику.
Впоследствии оказалось, что этот рисунок - тоже дело рук Бэнкси. Он показал фотографию граффити у себя в Instagram-аккаунте.
- Ранее британский уличный художник Бэнкси представил свою новую работу, посвященную курдской художнице и журналистке Зехра Доган.
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве