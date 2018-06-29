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Художник Бэнкси нарисовал новые граффити к 50-летию студенческих протестов в Париже

Всемирно известный художник граффити Бэнкси нарисовал в Париже новые граффити и не подписал их, но впоследствии признался в том, что их сделал именно он

Фото граффити он опубликовал в соцсети Instagram.

В Париже начали появляться таинственные граффити в разных частях города. Работы не были подписанными, поэтому разгадать имя автора не удавалось. Однако впоследствии Бэнкси признался, что эти граффити написал он. Так художник хотел напомнить о студенческих протестах во Франции в 1968 году, известные как "красный май".

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Один из новых рисунков появился на стене возле Национального центра музея и искусств Жоржа Помпиду. Другой заметили в районе Сорбонского университета. Один из рисунков - это автопортрет в маске крысы, который держит нож для вырезания трафаретных шаблонов.

Художнику приписали еще три граффити в Париже.

Один из них нарисовали рядом с закрытым убежищем для беженцев на севере Парижа. На нем изображена темнокожая девочка с трафаретом, а рядом разбросан спальный мешок и плюшевый мишка. Она с помощью трафарета и розовой краски обрисовывает на стене свастику.

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Впоследствии оказалось, что этот рисунок - тоже дело рук Бэнкси. Он показал фотографию граффити у себя в Instagram-аккаунте.

  • Ранее британский уличный художник Бэнкси представил свою новую работу, посвященную курдской художнице и журналистке Зехра Доган.
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