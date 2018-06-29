ФИФА заплатила Марадоне и другим звездам за посещение ЧМ-2018

29 июня, 2018, 12:27

ФИФА платит знаменитому аргентинскому футболисту Диего Марадоне и другим звездами прошлого за пребывание на чемпионате мира в России

Об этом сообщает Daily Mail.

За каждый день пребывания на чемпионате мира Марадона получает 11 тыс. евро. При этом его прочие расходы - на транспорт, жилье и прочее также покрывает Международная федерация футбольных ассоциаций.

Марадона вместе с другими выдающимися футболистами прошлого входит в "пул легенд" сформированного президентом ФИФА Джанни Инфантино. Аргентинец является один из самых высокооплачиваемых представителей списка.