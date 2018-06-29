ФИФА заплатила Марадоне и другим звездам за посещение ЧМ-2018
29 июня, 2018, 12:27
ФИФА платит знаменитому аргентинскому футболисту Диего Марадоне и другим звездами прошлого за пребывание на чемпионате мира в России
Об этом сообщает Daily Mail.
За каждый день пребывания на чемпионате мира Марадона получает 11 тыс. евро. При этом его прочие расходы - на транспорт, жилье и прочее также покрывает Международная федерация футбольных ассоциаций.
Марадона вместе с другими выдающимися футболистами прошлого входит в "пул легенд" сформированного президентом ФИФА Джанни Инфантино. Аргентинец является один из самых высокооплачиваемых представителей списка.
- Ранее мировые СМИ обвинили ФИФА в попустительстве пиару на ЧМ-2018 таких лиц с запятнанной репутацией, как чеченский президент Рамзан Кадыров.
- Египетский парламент начал расследование обстоятельств пребывания своей национальной сборной в Грозном.
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