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ФИФА заплатила Марадоне и другим звездам за посещение ЧМ-2018


фото: REUTERS
ФИФА платит знаменитому аргентинскому футболисту Диего Марадоне и другим звездами прошлого за пребывание на чемпионате мира в России

Об этом сообщает Daily Mail.

За каждый день пребывания на чемпионате мира Марадона получает 11 тыс. евро. При этом его прочие расходы - на транспорт, жилье и прочее также покрывает Международная федерация футбольных ассоциаций.

Марадона вместе с другими выдающимися футболистами прошлого входит в "пул легенд" сформированного президентом ФИФА Джанни Инфантино. Аргентинец является один из самых высокооплачиваемых представителей списка.

 

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