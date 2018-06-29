Футболиста российского клуба задержали за избиение жены
29 июня, 2018, 09:26
Игрока сборной Нидерландов и московского "Спартака" Квинси Промеса задержали за избиение жены
Об этом сообщает Voetbal Primeur.
Футболиста сборной Нидерландов и московского "Спартака" задержали в Испании на Ибице, где он проводит отпуск. Промесу вменяют избиение жены в ресторане. Среди пострадавших также оказались посторонние лица, которые пытались успокоить игрока.
По данным голландского издания, вместе с Промесом также отдыхал другой известный голландский футболист Уэсли Снейдер. Однако, отмечается, что до драки он не имеет никакого отношения и на момент инцидента уже покинул заведение.
- 26-летний Квинси Промес играет за "Спартак" с 2014 года. Также он выступал за голландские "Твенте" и "Гоу Эхед Иглс". В составе сборной Нидерландов сыграл 28 матчей и забил 5 голов.
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