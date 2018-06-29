Евросоюз ждет от Лондона реалистичных предложений по Brexit
По итогам саммита в Брюсселе 27 государств ЕС сообщили Британии, что она должна подготовить "реалистичные и обоснованные предложения" о будущих отношениях с ЕС после Brexit, сообщает Associated Press.
"Впереди много работы, и сложные задачи все еще не решены", - сказал журналистам глава Европейского совета Дональд Туск. "Это последнее предупреждение, чтобы выложить все карты на стол", - добавил он.
В своем заявлении ЕС также призвал "активизировать усилия" для заключения соглашения и заявил, что государства-члены, институты и предприятия ЕС должны "активизировать свою работу по обеспечению готовности на всех уровнях и для всех результатов".
Великобритания пообещала сохранить между Северной Ирландией и Ирландской Республикой прозрачную границу, свободную от таможенных постов и прочей инфраструктуры.
Должностные лица ЕС с нетерпением ждут подробных предложений от Великобритании о том, как это можно достичь, учитывая настоятельные заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Британия покинет таможенный союз ЕС.
Посредник ЕС по Brexit Мишель Барнье отметил, что "огромные и серьезные разногласия продолжают оставаться, в частности в Ирландии и Северной Ирландии".
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