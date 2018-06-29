ЦИК признала недействительными выборы в Кишиневе, где победил оппозиционный кандидат
29 июня, 2018, 19:12
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии на заседании 29 июня аннулировала результаты выборов в Кишиневе, на которых победу одержал проевропейский оппозиционный кандидат Андрей Нэстасе
Как сообщает NewsMaker, такое решение комиссия приняла на основании решения суда.
ЦИК решила завершить избирательный процесс - повторного голосования не будет. "За" проголосовали пять членов комиссии.
ЦИК рассмотрела отмены результатов местных выборов, приняв к сведению решение столичного суда, не подлежащее обжалованию после постановления Высшей судебной палаты.
Заседание проходило на фоне протеста у здания ЦИК в поддержку Андрея Нэстасе.
- Напомним, 19 июня суд Кишинева признал результаты выборов мэра молдавской столицы недействительными. Причиной стала якобы агитация Нэстасе в день выборов в социальных сетях.
- 21 июня судьи Апелляционной палаты оставили в силе это решение и отклонили жалобу избранного мэра Андрея Нэстасе. После этого ЕС выступил с призывом уважать волю избирателей.
- Оппозиция уже провела несколько протестов у здания кишиневской мэрии. Самая масштабная акция состоялась в Кишиневе 24 июня, часть протестующих осталась ночевать у стен парламента, дожидаясь заседания ВСП. Протесты продолжились и 26 июня.
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