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ЦИК признала недействительными выборы в Кишиневе, где победил оппозиционный кандидат

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии на заседании 29 июня аннулировала результаты выборов в Кишиневе, на которых победу одержал проевропейский оппозиционный кандидат Андрей Нэстасе

Как сообщает NewsMaker, такое решение комиссия приняла на основании решения суда.

ЦИК решила завершить избирательный процесс - повторного голосования не будет. "За" проголосовали пять членов комиссии.

ЦИК рассмотрела отмены результатов местных выборов, приняв к сведению решение столичного суда, не подлежащее обжалованию после постановления Высшей судебной палаты.

Заседание проходило на фоне протеста у здания ЦИК в поддержку Андрея Нэстасе.

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