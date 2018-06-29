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Бюро ПАСЕ приняло решение рассмотреть предложения о возвращении делегации России, - СМИ

В пятницу, 29 июня, руководящий орган Парламентской Ассамблеи Совета Европы принял решение о рассмотрении предложений о возвращении к работе в ассамблее делегации России

Об этом сообщает "Европейская правда" по итогам заседания Бюро ПАСЕ в Страсбурге.

Согласно решению Бюро, руководство ассамблеи "приняло во внимание" все предложения, собранные в течение года чрезвычайным комитетом ПАСЕ с участием российской и всех других национальных делегаций. Из этих предложений Бюро выделило те, которые направлены на возвращение России к работе в ПАСЕ, и поручило регламентному комитету Ассамблеи срочно подготовить проект резолюции об изменении правил и процедур ПАСЕ.

"Обратиться в комитет по вопросам правил, иммунитетов и институциональных вопросов подготовить к сессии в октябре 2018 доклад по предложениям относительно дополнений и изменений в тех правил Ассамблеи, касающиеся подтверждения и оспаривание полномочий и прав национальных делегаций", - говорится в принятом Бюро решении.

Окончательное решение, как ожидается, будет принято на октябрьской сессии ассамблеи.

ПАСЕ имеет право налагать санкции на делегации стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 г. Россия прекратила участвовать в работе Ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.

В 2017 году Россия прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, требуя, чтобы в регламент ПАСЕ были внесены изменения, которые не позволят накладывать на них санкции. Идею снятия санкций с России и восстановление уплаты им взносов открыто поддерживают генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд и ряд депутатов.

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