Британский боксер признал, что украинца засудили в бою с ним
29 июня, 2018, 08:40
Британский боксер Джош Тейлор заявил, что судьи были несправедливы к украинцу Виктору Постолу
Об этом сообщает IFL TV.
"Карточки судей были ужасные. Я был расстроен, как только объявили решение. Один судья дал 119:108. То есть, я выиграл 11 раундов - это смешно. Я лично оцениваю свою победу в три раунда, может в четыре. Я думаю, что выиграл этот бой, но Постол выдал отличный поединок. Это был очень равный бой", - сказал Тейлор.
23 июня в Глазго судьи единогласно отдали победу британцу - 118: 110, 117: 110, 119: 108.
- Постол и Тейлор боксировали за титул WBC Silver и звание официального претендента на пояс чемпиона мира в полусреднем весе.
- 34-летний Виктор Постол был чемпионом мира по версии WBC в 2015 году, неожиданно нокаутировав аргентинца Лукаса Матиссе.
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В 2016 году украинец потерял титул, уступив по очкам одному из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории американцу Терренсу Кроуфорду.
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