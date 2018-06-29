Британский боксер признал, что украинца засудили в бою с ним

29 июня, 2018, 08:40

Британский боксер Джош Тейлор заявил, что судьи были несправедливы к украинцу Виктору Постолу

Об этом сообщает IFL TV.

"Карточки судей были ужасные. Я был расстроен, как только объявили решение. Один судья дал 119:108. То есть, я выиграл 11 раундов - это смешно. Я лично оцениваю свою победу в три раунда, может в четыре. Я думаю, что выиграл этот бой, но Постол выдал отличный поединок. Это был очень равный бой", - сказал Тейлор.

23 июня в Глазго судьи единогласно отдали победу британцу - 118: 110, 117: 110, 119: 108.