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Британский боксер признал, что украинца засудили в бою с ним


фото: bbc.co.uk
Британский боксер Джош Тейлор заявил, что судьи были несправедливы к украинцу Виктору Постолу

Об этом сообщает IFL TV.

"Карточки судей были ужасные. Я был расстроен, как только объявили решение. Один судья дал 119:108. То есть, я выиграл 11 раундов - это смешно. Я лично оцениваю свою победу в три раунда, может в четыре. Я думаю, что выиграл этот бой, но Постол выдал отличный поединок. Это был очень равный бой", - сказал Тейлор.

23 июня в Глазго судьи единогласно отдали победу британцу - 118: 110, 117: 110, 119: 108.

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