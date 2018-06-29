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Больше не 1 млрд евро: "Реал" существенно снизил цену на Роналду


фото: football.ua
Криштиану Роналду уговорил мадридский "Реал" существенно снизить отступные за его продажу, которые достигали 1 млрд евро

Об этом сообщает OK Diario.

Роналду договорился с мадридским клубом о снижении суммы выкупа, которая по контракту составила 1 млрд евро. Сначала "Реал" согласился снизить неустойку до 400 млн евро, но в итоге стороны остановились на цифре 120 млн евро. Однако, "сливочные" согласились на существенное снижение при условии, что португалец не перейдет ни в один испанский клуб и французский ПСЖ.

  • Роналду после окончания прошлого сезона намекнул, что летом может покинуть "Реал".
  • К переходу в другой клуб португальца, среди прочего, побудило судебное дело о сокрытии доходов, которое завершилось для Роналду условным сроком в два года и штрафом в размере 18,8 млн евро.
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