Больше не 1 млрд евро: "Реал" существенно снизил цену на Роналду

29 июня, 2018, 10:26

Криштиану Роналду уговорил мадридский "Реал" существенно снизить отступные за его продажу, которые достигали 1 млрд евро

Об этом сообщает OK Diario.

Роналду договорился с мадридским клубом о снижении суммы выкупа, которая по контракту составила 1 млрд евро. Сначала "Реал" согласился снизить неустойку до 400 млн евро, но в итоге стороны остановились на цифре 120 млн евро. Однако, "сливочные" согласились на существенное снижение при условии, что португалец не перейдет ни в один испанский клуб и французский ПСЖ.