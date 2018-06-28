Индиец в "Борисполе" пытался за $600 подкупить пограничника
28 июня, 2018, 21:52
Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины разоблачен и задержан гражданин Индии в международном аэропорту "Борисполь"
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Указанный иностранец пытался дать неправомерную выгоду в размере 600 долларов офицеру-пограничнику, начальнику 2-й группы отдела пограничной службы "Борисполь" за пропуск без законных оснований на территорию Украины.
По факту предоставления неправомерной выгоды в отношении гражданина Индии открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
За последний месяц это уже восьмая попытка незаконного проникновения в Украину, остановлена военными Госпогранслужбы.
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