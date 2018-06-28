Яценюк выступает за сокращение количества нардепов до 300: Рада должна быть эффективной и влиятельной

28 июня, 2018, 16:31

Ко Дню Конституции лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк обнародовал свои предложения относительно изменений Основного закона

Об этом Яценюк написал на своей странице в Facebook:

"В прошлом году я изложил основные положения конституционных изменений, которые мы обсуждаем. Съезд Народный фронт решил инициировать открытую, предметную дискуссию о конституционной реформе относительно распределения полномочий и ответственности между ветвями власти.

Основной Закон должен позволять тем, кого выбрали, реализовать то, для чего их выбирали. Это, в свою очередь, дает определенность гражданам страны.

Все внутренние политические конфликты Украины возникали из-за того, что Конституция или не выполнялась, или была прописана с двойным толкованием полномочий. Дважды конституционные изменения в Украине происходили во время революций - в 2004 и в 2014 годах.

Почему я об этом говорю? Потому что имел честь работать премьером, спикером парламента, министром иностранных дел, министром экономики, и.о. главы НБУ, а также в регионах – министром экономики Автономной Республики Крым и заместителем главы Одесской ОГА. Знаю, как функционирует эта машина. Оставлять так, как есть - закрыть путь к развитию.

О главном

В Конституции нужно определить курс на членство Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Сегодня есть однозначная воля большинства украинского народа: Украина должна быть в ЕС и в НАТО.

Эффективный парламент

Верховная Рада Украины должна быть эффективной, профессиональной и влиятельной. В частности, одного народного депутата должен выбирать большее количество людей. Тогда он будет иметь большую легитимность и ответственность. Надо уменьшить количество народных депутатов до 300. Чем меньше депутатов, тем больше их влияние, легитимность, профессионализм и ответственность.

В Конституции нужно четко предусмотреть, что не может быть народным депутатом Украины лицо, которое имеет иностранное гражданство.

Предлагаю, чтобы члены Кабинета министров могли одновременно быть народными депутатами - как это есть в Германии, Британии. В парламентско-президентской республике Верховная Рада и правительство должны быть более скоординированы. Не надо изобретать велосипед. Когда чиновник является членом парламента, это - более эффективное законотворчество. Правительственные законопроекты легче и оперативнее проходить в Раде. Это - диалог между правительством и парламентом. Это - политическая ответственность каждого члена Кабмина перед коалицией и перед своей партией в парламенте.

Сейчас продолжается дискуссия о полной отмене депутатского иммунитета. Мы предлагаем предоставить возможность задержания и взятия под стражу народного депутата без согласия Верховной Рады Украины во время или сразу после совершения им тяжкого или особо тяжкого преступления. Однако политическая деятельность и политическая позиция народного депутата Украины должны быть защищены.

Изучив международный опыт, предлагаем изменить процедуру голосования в Верховной Раде. А именно: разрешить принятие решений большинством от присутствующих на пленарном заседании. Это будет мобилизировать парламентариев. Это будет стимулировать межпартийное единство в принятии важнейших законов. Это потребует персонального голосования.

Одновременно предлагаем в Конституции прописать лишение мандата в случае неличного голосования народного депутата. Также лишать статуса народного депутата в случае непосещение пленарных заседаний в совокупности более 30 дней в течение сессии без уважительных причин.

Вводится новое понятие: так называемые конституционные законы Украины. Они будут приниматься не большинством от присутствующих, а большинством от конституционного состава Верховной Рады. Конституционными должны быть ключевые законы для развития государства. В частности, законы о Кабмине, о судоустройстве, о Президенте; Избирательный кодекс; об основах внешней политики; закон о языке.

Никаких новаций в порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию не нужно. И эта процедура изменений должна быть сложной: двумя третями депутатов (как сейчас). Это самый важный акт государства. Вторые по важности и сложности принятия – конституционные законы - принимаются большинством от состава парламента. Простые законы - большинством от присутствующих.

Президент - Глава государства и Верховный Главнокомандующий

Остаюсь сторонником парламентско-президентской республики, где Президент избирается на общенациональных прямых выборах. Он - Глава государства, национальный арбитр, Верховный Главнокомандующий.

У Президента остается вся вертикаль назначений в Вооруженных Силах Украины. Президент также вносит в парламент кандидатуру Главы Службы безопасности Украины. Если мы лишим Службу несвойственных ей функций, то руководитель этого органа мог бы назначаться Президентом без парламента. Но ВР сохранит функцию парламентского контроля за СБУ. Также Президент назначает руководителя Службы внешней разведки.

У Президента остается право объявления военного положения, с последующим одобрением Верховной Радой. Президент возглавляет СНБО.

Президент руководит внешней политикой, но она определяется Верховной Радой. Фактически, переговорную позицию для Президента должно готовить правительство на основе Закона “Об основах внешней политики”. Министр иностранных дел является членом Кабинета министров, который вместе с Президентом будет участвовать в переговорах, будет координатором подготовки переговорной позиции для Президента.

Право вето Президента нужно четко нормировать исключительным перечнем оснований ветирования, определенных Конституцией. Президент направляет вето в Конституционный суд. Если КС решил, что вето конституционное, закон возвращается для повторного рассмотрения Радой. Такое вето не может быть преодолено: закон должен быть доработан и снова проголосован. Если Конституционный Суд признает вето необоснованным, - закон вступает в силу.

Президент не должен вмешиваться в деятельность органов исполнительной власти и независимых регуляторов. В частности, в выборы. Члены Центральной избирательной комиссии назначаются Верховной Радой по представлению депутатских фракций, внесенными Председателем ВР, а не Президентом. Так же, парламент будет назначать членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Аналогично, не Президент, а Кабмин будет вносить в Верховную Раду кандидатуру на главу Нацбанка, а все члены Совета НБУ будут избираться парламентом. Предлагается также расширить задачи Национального банка Украины. Он должен отвечать не только за ценовую и курсовую стабильность. К его функциям следует добавить содействия занятости населения и обеспечения адекватных, экономически эффективных процентных ставок по долгосрочным кредитам.

Урегулируем также процедуру импичмента Президента. Она может быть начата в случае совершения государственной измены, преступления, а также в случае приобретения гражданства другого государства, или умышленного нарушения Конституции. В Конституции прописываем специальную следственную комиссию для импичмента.

У Президента остаются те же полномочия для роспуска парламента, что и сейчас. За исключением одного: право распустить в случае, если в течение 60 дней не сформирован Кабмин, заменяется на право роспуска в случае неназначения нового премьер-министра (это я объясняю ниже).

Дееспособный Кабмин

Президент вносит в парламент представление на назначение Премьер-министра, однако кандидатуру определяет коалиция.

Все члены Кабмина назначаются Премьер-министром по согласованию с коалицией. Даже в условиях войны Президенту не нужен свой министр обороны: министром должно быть гражданское лицо. Вся генеральская вертикаль остается у Президента. Вертикаль обеспечение армии, - Минобороны, - будет в Кабинета министров.

А члены Кабинета министров назначаются и увольняются главой правительства единолично, по согласованию с коалицией депутатских фракций. Премьер-министр имеет право уволить члена правительства - без процедуры голосования в парламенте, но с одновременным объявлением новой кандидатуры на эту должность. Коалиция, согласно регламенту, согласовывает назначение или увольнение министров премьером.

Подобный механизм предлагается и для освобождения самого Премьер-министра: одновременно с увольнением премьера Советом, коалиция определяет кандидатуру нового главы правительства.

Предлагается, чтобы кандидатуру Генерального прокурора вносил не Президент, а Кабинет министров. Такой порядок более логичный, исходя из новой роли прокуратуры.

Власть на местах

Предлагаем ввести институт префекта вместо областных и районных государственных администраций. Префекты будут назначаться Президентом по представлению Кабмина, и будут осуществлять надзор за соблюдением законодательства. Если акт местного самоуправления не соответствует Конституции или закону, - префект сможет инициировать отмену такого акта в судебном порядке.

Вводим в Конституции прямой запрет на федерализацию Украины. В то же время закрепить понятие “Крымская автономия”, которое базируется на исторических правах крымскотатарского народа.

Хотим также определить в Конституции фермерское хозяйство основой аграрного строя Украины.

Итак, мы предлагаем ввести реальные сдерживания и противовесы во власти. Подчеркиваю – реальные.

Мы уже получили подписные листы для внесения проекта изменений к Конституции. Это должен быть публичный процесс и прямой диалог с гражданами страны. Обращаемся ко всем демократическим силам в парламенте: начнем предметную дискуссию. В этом процессе важна и роль Президента – как он видит конституционный строй в стране?

Надо уже сейчас, перед президентскими выборами, определить, за что отвечает Президент. Перед парламентскими выборами, которые будут уже через 15 месяцев, - какие отношения будут между Президентом, правительством и парламентом. Определить сейчас"