Via Carpatia: в Криворивне открыли музыкальный марафон "Летняя культурная столица"
Перед зрителями выступил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV.
"Я хочу поблагодарить всех артистов, которые выйдут сюда, на эту сцену в течение ближайших дней. Они выйдут для того, чтобы привлечь внимание всей Украины к нашей летней культурной столице. Сейчас вы услышите и Христину Соловий, и Марию Бурмаку, а впоследствии и Олега Скрипку и группу Странствия и KOZAK SYSTEM и известную польскую группу Taraka, которая прославилась тем, что впервые на Майдане спела песню "Подай руку Украине!". Вы увидите многих молодых и опытных украинских исполнителей", - сказал Княжицкий.
По его словам, фестиваль сможет привлечь внимание к жизни высокогорных районов Украины.
"Карпаты Гуцульщина – это то, что объединяет нас с Европой", - резюмировал нардеп.
- Напомним, 24 июня 2018 года в поселке Криворивня, что в 140 км от Ивано-Франковска, состоялось торжественное открытие Международного форума "Via Carpatia", который продлится до 30 июня.
- По словам народного депутата Украины, главы Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Форум Via Carpatia – это "новый бренд развития Гуцульщины".
- Уже в первый день Форума 70 народных музыкантов установили рекорд, достойный книги Гиннеса.
- 26-27 июня в Ивано-Франковской области в рамках первого международного Форума Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia" прошла двухдневная Международная научно-экономическая конференция "Круг Винценза: будущее Карпат".
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