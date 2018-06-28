Via Carpatia: в Криворивне открыли музыкальный марафон "Летняя культурная столица"

28 июня, 2018, 17:53

В Криворивне Ивано-Франковской области открыли музыкальный марафон "Летняя культурная столица" , который проходит в рамках международного форума Via Carpatia

Перед зрителями выступил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV.

"Телевизионный марафон канала Еспресо будет длиться 3 дня. Название этого марафона Летняя культурная столица Украины. Мы проводим этот марафон для того, чтобы привлечь внимание всей страны к этому прекрасному, волшебному месту. К месту, которое вдохновляло этими горами и природой и людьми и Михаила Грушевского, и Ивана Франко, Лесю Украинку, Гната Хоткевича, Параджанова, Миколайчука, Довженко, Станислава Винценза, многих людей, которые создавали нашу страну", - сказал Княжицький.

По его словам, этот телевизионный марафон делают для того, чтобы пригласить в Карпаты туристов. Марафон будет транслироваться телеканалом Еспресо, а телевизионная версия потом будет показана еще несколько раз.

"Я хочу поблагодарить всех артистов, которые выйдут сюда, на эту сцену в течение ближайших дней. Они выйдут для того, чтобы привлечь внимание всей Украины к нашей летней культурной столице. Сейчас вы услышите и Христину Соловий, и Марию Бурмаку, а впоследствии и Олега Скрипку и группу Странствия и KOZAK SYSTEM и известную польскую группу Taraka, которая прославилась тем, что впервые на Майдане спела песню "Подай руку Украине!". Вы увидите многих молодых и опытных украинских исполнителей", - сказал Княжицкий.

По его словам, фестиваль сможет привлечь внимание к жизни высокогорных районов Украины.

"Карпаты Гуцульщина – это то, что объединяет нас с Европой", - резюмировал нардеп.